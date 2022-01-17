"Ганебні звички старої політики": "Слуга народу" вважає, що Порошенко провокує громадянське протистояння

У провладній партії переконані, що таким чином п’ятий президент хоче політизувати свою справу і уникнути відповідальності за власні дії.

У "Слузі народу" звинуватили п’ятого президента Петра Порошенка у тому, що після повернення він намагався спровокувати громадянське протистояння.

Про це йдеться в заяві партії, яку опублікувала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Слуги народу" зазначають, що замість того, аби цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, яких вимагає закон, Порошенко "намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння".

У провладній партії переконані, що таким чином п’ятий президент хоче політизувати свою справу і уникнути відповідальності за власні дії, отримавши додатково політичні дивіденди.

"Не так давно цей політик заявляв про необхідність об'єднати зусилля всіх політичних сил для протистояння російській агресії, сьогодні ж – як і багато разів до цього – демонструє поведінку, спрямовану на розкол суспільства", — йдеться в повідомленні.

"Слуга народу" назвала дії Порошенка "проявом ганебних звичок старої політики".

"Але не маємо ілюзій і не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться. Прикро, але інший підозрюваний по "вугільній справі", пан Медведчук, продемонстрував більше впевненості у собі й витримки, ніж його давній товариш пан Порошенко", — зазначають у пресслужбі.

"Слуги народу" закликають своїх колег з "Євросолідарності" "не брати участі у політичних виставах та переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу".

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді.

Експрезидент поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт. Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили.

Порошенко виступив перед своїми прихильниками просто в аеропорту та вирушив до Печерського суду, де об 11:40 годині розпочалося засідання

О 14:00 у Печерському райсуді Києва після перерви продовжилося засідання у справі Порошенка.

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