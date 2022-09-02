"Гарантія свободи для усіх українців": Зеленський провів нараду щодо євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 2 вересня провів нараду щодо подальших кроків держави у європейській інтеграції.

Рух України до Євросоюзу – один з ключових моментів довгострокового захисту держави, гарантія свободи для усіх українців.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Провів нараду щодо подальших кроків держави у європейській інтеграції. Це ще один наш оперативний напрямок щоденної, важливої роботи. Для нас рух України в Євросоюз, трансформація всередині нашої країни – це те, що є одним з ключових моментів довгострокового захисту держави, гарантією свободи для усіх українців", – сказав президент.

Він додав – тому євроінтеграційний процес заслуговує не просто окремої уваги до політичних, економічних, соціальних, правових аспектів, а цілісного підходу.

"Рухаючись до Європи, ми посилюємо українське національне життя в цілому. Впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС. Принаймні, зробимо все для цього", – запевнив Зеленський.