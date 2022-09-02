Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Гарантія свободи для усіх українців": Зеленський провів нараду щодо євроінтеграції України

Дата публікації
Перегляди
417
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Гарантія свободи для усіх українців": Зеленський провів нараду щодо євроінтеграції України

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 2 вересня провів нараду щодо подальших кроків держави у європейській інтеграції.

Рух України до Євросоюзу – один з ключових моментів довгострокового захисту держави, гарантія свободи для усіх українців.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Провів нараду щодо подальших кроків держави у європейській інтеграції. Це ще один наш оперативний напрямок щоденної, важливої роботи. Для нас рух України в Євросоюз, трансформація всередині нашої країни – це те, що є одним з ключових моментів довгострокового захисту держави, гарантією свободи для усіх українців", – сказав президент.

Він додав – тому євроінтеграційний процес заслуговує не просто окремої уваги до політичних, економічних, соціальних, правових аспектів, а цілісного підходу. 

"Рухаючись до Європи, ми посилюємо українське національне життя в цілому. Впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС. Принаймні, зробимо все для цього", – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомили, що переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися 2023 року.  

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
417
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація