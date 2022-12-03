Гарантії безпеки для Росії: Арахамія заявив про готовність України та назвав умови

Спершу російські війська повинні залишити українські території.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки, проте за виконання кількох умов.
Про це Арахамія, який очолював українську переговірну групу з РФ навесні, написав у Мережі.
"Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю", – йдеться в заяві політика.
Він додав, що після цього Україна буде готова сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки.
Нагадаємо, про необхідність гарантій безпеки для Росії заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він сказав, що Москва має мати власні "гарантії безпеки", коли повернеться за стіл переговорів з Києвом.
Зауважимо, в середині листопада президент України Володимир Зеленський розповів про свою формулу миру з Росією. Це – радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.
Читайте також: