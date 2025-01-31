Гарантії безпеки для України: чи можна розраховувати на членство в НАТО

Одним із ключових кроків має стати узгодження двосторонніх угод про безпеку, які вже існують, щоб забезпечити Україні надійніший рівень захисту.

Адміністрація президента США Дональда Трампа разом з європейськими союзниками та українськими партнерами повинні розробити гарантії безпеки для України. Однак це не буде членство в НАТО "з політичних причин".

Таку думку під час дискусії Ради з міжнародних відносин "Забезпечення майбутнього України – що мають зробити Сполучені Штати?" висловив Томас Грехем, почесний експерт Ради з міжнародних відносин, спецпомічник президента США і старший директор у справах Росії в апараті Ради нацбезпеки 2004-2007 років.

На думку Грехема, справжня проблема, з якою стикається адміністрація США разом з європейськими союзниками та українськими партнерами, полягає в тому, щоб продемонструвати президентові Росії Володимирові Путіну, "що час не на його боці".

"По-перше, адміністрація Трампа має працювати з нашими європейськими союзниками та українськими партнерами над розробкою спільного бачення того, чого ми намагаємося досягти. Яка ціль? Очевидно, нам потрібно продовжувати підтримувати Україну. Це фінансова підтримка, гуманітарна та військова", – сказав експерт.

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Він додав, що процес вступу України до Євросоюзу є дуже важливим способом продемонструвати, що держава рухається до євроатлантичної інтеграції.

Грехем висловився і про гарантії безпеки для України.

"Ми маємо розробити гарантії безпеки для України. Це не буде НАТО з політичних причин. У нас є серія двосторонніх угод про безпеку, які були підписані з Україною, які потрібно певним чином поєднати, щоб забезпечити щось більше, ніж Україна має на цей момент", – висловив думку експомічник президента США.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода має бути більше, ніж просто формальні зобов’язання на папері. Україна наполягатиме на реальних гарантіях безпеки.