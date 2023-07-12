Гарантії безпеки для України не повинні замінити членство у НАТО — премʼєр Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погоджується з тезою, що домовленості про гарантії безпеки для України, які були досягнуті на саміті у Вільнюсі, не повинні замінити повноцінне членство в НАТО.

Відповідну заяву поширила пресслужба прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі.

У повідомленні зазначається, що британський премʼєр привітав скасування плану ПДЧ для вступу України до НАТО.

"Прем'єр-міністр і Президент погодилися з важливістю домовленостей у сфері безпеки, які будуть оголошені сьогодні вдень на засіданні G7. За словами прем'єр-міністра, вони знаменують собою нову високу точку в підтримці з боку міжнародної спільноти й нададуть Україні ще більший рівень витривалості в боротьбі з російською агресією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обидва лідери погодилися, що ці домовленості не замінять членства в НАТО, і висловили сподівання на якнайшвидшу розбудову нових безпекових рамок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія оголосить про новий великий пакет фінансування для України, який включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський під час підбивання підсумків перебування у Вільнюсі наголосив на значному успіху щодо членства у НАТО.

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