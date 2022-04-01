Гарантії безпеки для України: США та союзники навряд чи дадуть Києву те, чого він хоче – CNN

Гарантії безпеки для України: США та союзники навряд чи дадуть Києву те, чого він хоче – CNN

Сполучені Штати та багато їхніх союзників, зокрема й Велика Британія, не хочуть ставити свої війська в пряме протистояння з російськими.

США та союзники розмірковують над тим, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо держава відмовиться від наміру вступити до НАТО як поступку Росії для припинення війни.

Про це повідомляє CNN посиланням на кілька знайомих з цим питанням джерел.

За інформацією видання, обговорення щодо гарантій безпеки, в яких беруть участь і українці, перебувають на дуже ранній стадії. Усе тому, що американським, західним та українським посадовцям не зрозуміло, чи не є переговори з Росією про мир чимось іншим, аніж димовою завісою.

Проте джерела видання вже зазначають, що малоймовірно, що США та союзники зрештою запропонують Україні такий тип юридично зобов’язального захисту, про який вона просить.

"Українцям буде недостатньо нічого, крім повної відданості захисту України", – сказав виданню один із західних чиновників.

Водночас деякі посадовці адміністрації президента США Джо Байдена визнають, що інша угода на зразок Будапештського меморандуму не буде корисною.

Низка офіційних осіб зі США та ЄС скептично підійшли до потенційних гарантій безпеки для України. Багато хто стверджує, що наразі передчасно обговорювати будь-які непередбачені ситуації, поки тримають українсько-російські перемовини.

А деякі чиновники зі США узагалі були здивовані заявою України після переговорів у Стамбулі про те, що західні гарантії безпеки можуть бути частиною переговорів.

"Ми постійно обговорюємо з українцями способи, якими ми можемо допомогти забезпечити їх суверенність і безпеку. Але немає нічого конкретного щодо гарантій безпеки, про які я можу говорити зараз", – заявила напередодні директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.

Водночас чиновники з ЄС стверджують, що теж чекають деталей від України, перш ніж робити щось публічно.

Видання зазначає, що зобов’язання, подібні до тих, які надає стаття 5 Північноатлантичного договору, малоймовірні. Адже США та багато їхніх союзників, зокрема й Велика Британія, не хочуть ставити свої війська в пряме протистояння з російськими.

Нагадаємо, після переговорів представників України та Росії у Стамбулі 29 березня член української делегації Олександр Чалий пояснив, що держава домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Як у Сполучених Штатах відреагували на перемовини у Стамбулі

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