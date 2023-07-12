Гарантії безпеки для України: Волкер пояснив, чи є це альтернативою вступу до НАТО

Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер розповів, що гарантії безпеки для України - це не альтернатива вступу до НАТО. Він наголосив, що це – етап перед вступом до Альянсу.

Про це він сказав 12 липня в етері телемарафону.

Волкер вважає, що гарантії безпеки – це етап перед вступом України до НАТО. Він наголосив, що такі безпекові гарантії є важливими.

"Я думаю, що це гарна ідея. Будь-які безпекові обіцянки, які йдуть на допомогу Україні – вони важливі. Але я не вважаю, що це є заміною для членства в НАТО... Я думаю, що ці безпекові обіцянки – вони гарні, але їх треба розглядати як етап до наступного остаточного членства України в НАТО… Я думаю, що ефективне – це договір про НАТО, де всі, хто є членом, зобов'язується діяти разом... Чим більше країн укладуть двосторонні угоди, тим краще, але це не є заміною членства в НАТО", – сказав дипломат.

Нагадаємо, країни G7 заявили про намір надати Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу.

Також президент Володимир Зеленський під час виступу на Раді Україна-НАТО в середу, 12 липня, сказав, що країни-учасники Північноатлантичного альянсу повинні приєднатися до пакету гарантій безпеки для нашої держави.

Читайте також: