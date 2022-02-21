"Гарантії безпеки не спрацювали": Кулеба заявив, що вважає помилкою відмову України від ядерної зброї

Водночас, за його словами, які помилки не були б допущені в історії - нинішнє життя дає відмінні можливості ці помилки виправити.

Україні не варто було відмовлятися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки в межах Будапештського меморандуму. Це була помилка.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News.

"І з огляду на той факт, що ми відмовилися від нашого ядерного арсеналу, враховуючи той факт, що гарантії безпеки, які нам були дані, не спрацювали, я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це. І старанно працювати над пошуком правильної та ефективної гарантії безпеки України", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки оголосив, що буде ініціювати переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки. “Скликати їх доручено міністру іноземних справ [Дмитру Кулебі]. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів”, - заявив український президент.

Історична промова президента: головні тези на Мюнхенській конференції

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