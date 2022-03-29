Гарантії безпеки поки не будуть працювати щодо окупованого Донбасу та Криму - Арахамія

Гарантії безпеки поки не будуть працювати щодо окупованого Донбасу та Криму - Арахамія

Україна працює над створенням нового механізму гарантій безпеки.

Новий механізм гарантій безпеки тимчасово не працюватиме щодо окупованого Донбасу та анексованого Криму.

Про це під час брифінгу 29 березня за підсумками перемовин з РФ сказав депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія.

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За його словами, наразі не врегульовані питання із ОРДЛО і Кримом, а тому поки гаранти не будуть працювати на ці території.

"Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС", - зауважив Арахамія.

До слова, очільник "Слуги народу" розповів, що Україна працює над створенням нового механізму гарантій безпеки - міжнародного договору із "навіть ще жорсткішим, ніж 5 стаття НАТО". Серед гарантів безпеки є країни Радбезу ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

Як повідомлялося, 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд перемовин України та Росії. Українську делегацію очолив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Повідомлялося, що перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.

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