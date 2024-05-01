Гарантії безпеки США для України: у Білому домі розповіли, на якому етапі перебувають переговори

Джон Кірбі розповів про перебіг переговорів між Україною та США.

Радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі розповів, що США та Україна продовжують переговори щодо гарантій безпеки. Наразі українська сторона зайнята уточненням своїх потреб.

Про це пише "Голос Америки".

"Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, який вигляд повинні мати ці потреби", - прокоментував Кірбі.

Представники уряду США 30 квітня продовжили обговорення з українськими колегами безпекових домовленостей.

Як повідомила пресслужба Держдепу США, ця розмова "має важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов’язань, згідно зі Спільною декларацією "Групи семи".

Джон Кірбі додав, що дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку.

"Ми всі працюємо над одним і тим же – намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що Україна готує нові договори про гарантії безпеки.

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