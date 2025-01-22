Гарантії безпеки та закінчення війни: що говорив Зеленський про Україну на форумі у Давосі

Зокрема, йшлося про гарантії безпеки та членство в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в ювілейному 55-му Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі (Швейцарія).

Захід триватиме до 24 січня. Очікується, що на цей майданчик з'їдуться близько трьох тисяч учасників зі 130 країн.

ТСН.ua зібрав головні заяви Володимира Зеленського щодо України та війни.

Іран у війні проти України

Як заявив Зеленський, хоча наразі немає конкретних підтверджень, що іранські військові безпосередньо воюють проти України, Іран вже активно бере участь у конфлікті.

Він нагадав, що Іран постачає Росії дрони, які використовуються для ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по лікарнях і школах.

"Я вважаю загалом, що глобально Іран вже втягнутий в цю війну. Після того, як вони почали завдавати ударів по нашій цивільній інфраструктурі та вбивати наших людей", – підкреслив президент.

Також, за словами Зеленського, Іран надає Росії ліцензію на виробництво дронів, які вбивають мирних людей.

Війська РФ на території України та втрати КНДР

За словами Зеленського, щоб оцінити розмір допомоги Україні на початку повномасштабної війни і зараз варто враховувати, якій кількості окупаційних військ РФ протистоять українські захисники.

"Ви повинні знати, що на сьогодні 600 тисяч, а якщо бути точним – 608 тисяч перебуває на території України російських військ. Тобто це угруповання втричі більше ніж те, що на початку 2022 року пішло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги, порівняйте, що було тоді, і що відбувається зараз", – зазначив Зеленський під час свого виступу.

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Також, як повідомив Володимир Зеленський, чотири тисячі північнокорейських військових загинули на Курщині.

Зокрема, глава держави висловився про стратегію президента РФ Володимира Путіна щодо втягування ще однієї країни у війну проти України.

"Ми досі перебуваємо в Курському регіоні. Наші військові там. Сил РФ не вистачило нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тисяч російських військових. Саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч північних корейців, чотири тисячі з яких загинули. Це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну", – сказав Зеленський.

Гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу підкреслив важливість сильної дипломатії для досягнення сталого миру.

Водночас він попередив, що слабкі або непевні гарантії можуть призвести до повернення Росії до війни.

"Але якщо будуть слабкі гарантії безпеки, буде невпевненість, будуть тільки слова, то відповідно і від Росії ви отримаєте тільки слова, і вони знов повернуться з війною", – додав президент.

Також він вважає, що в Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії.

За словами Зеленського, такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

Відмова від територій та закінчення війни

Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною агресорки Росії. Цього не станеться навіть під тиском усіх союзників.

Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

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За його словами, діалог з Москвою має відбуватися лише з позиції сили. Адже будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.

Також під час свого виступу Зеленський пригадав, що Дональд Трамп раніше запевнив Володимира Зеленського, що буде робити все, щоб закінчити війну цього року.

Членство в НАТО

Зеленський зазначив, що Захід ввів в оману Україну, коли пообіцяв в майбутньому прийняти її в НАТО. Зараз членство України в Альянсі значною мірою залежить від політики США і насамперед від позиції президента Дональда Трампа.

На думку глави держави, політика Заходу щодо членства України в НАТО "була не дуже прозорою", а слабка позиція Німеччини та США у минулому коштувала їм політичних втрат.

"Я вважаю, що була слабка позиція Німеччини та Сполучених Штатів. Тому що вони мали діалог з росіянами, і я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись якісь були домовленості з Росією", – пояснив Зеленський.

Він зазначив, що більшість членів НАТО підтримують приєднання України до Альянсу. Втім чотири держави досі виступають проти. Це США, Німеччина, Словаччина та Угорщина.

"Але насправді позиція цих держав залежить від Сполучених Штатів та насамперед від позиції американського президента", – зазначив Зеленський.

Переговори в Туреччині

Російський диктатор Володимир Путін часто заявляє, мовляв, готовий повернутися до так званих Стамбульських угод та нібито розпочати мирні переговори з Україною. Втім, Київ це заперечує.

"Немає жодних турецьких перемовин, оскільки я президент, я переговорник, а в Росії – він переговорник, Путін. Тож я ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним", – наголосив Зеленський.

Також він називає переговори в Туреччині "ультиматумами Путіна":

"Вони (РФ – Ред.) сказали, що я маю відступити, вони змінять мене на проросійського Медведчука, тож я більше не президент. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль. Весь Донбас – це Росія, що ми маємо це визнати. Потім – ми маємо визнати російську мову, проголосувати і змінити нашу Конституцію, щоб ми мали нейтральний статус, зменшити армію до 50 тисяч. Потім – ми маємо віддати всю зброю, від артилерії, все, що до 20 км, ми маємо зруйнувати та віддати їм. Тому ніколи не було ніяких переговорів – це ультиматум від убивці", – сказав Зеленський.

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Він додав, що послав цих людей. Потім, за його словами, "Білорусь хотіла щось організувати, про щось домовлятися, але вони знову висунули ультиматум".

Участь Європи в післявоєнних переговорах

Президент України сумнівається щодо участі Європи у переговорах, коли війна в Україні завершиться.

“Незрозуміло, чи матиме Європа взагалі місце за столом, коли війна закінчиться. Ми вдячні Європі за всю підтримку, яку вона надала нашій країні, але чи слухатиме Трамп Європу? Чи вестиме він переговори з Росією та Китаєм без Європи? Європа повинна навчитися самостійно дбати про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її”, – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що важливо зберігати єдність європейських країн, адже світ вважає Європу єдиним цілим.

Нагадаємо, раніше у Давосі Зеленський закликав Європу об'єднатися для захисту від РФ.

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