Гарантії безпеки від НАТО: у Foreign Policy назвали два типи, які можуть бути запропоновані Україні

Існують два типи гарантій безпеки, які країни НАТО можуть запропонувати Україні в контексті мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на анонімного західного високопосадовця.

Перший вид гарантій безпеки від НАТО передбачає зобов’язання членів Альянсу надсилати значну економічну та військову допомогу Україні протягом багатьох років після угоди про припинення вогню. Згодом під цю гарантію державі може бути дозволено приєднатися до блоку.

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Другий тип гарантій передбачає негайне поширення захисту на Україну за статтею 5-ю НАТО, фактично розгорнувши над країною "ядерну парасольку" та зобов’язавши решту Європи, США й Канаду захищати державу. Як сподіваються у згаданих країнах, це утримає Росію від вторгнення. Однак якщо Москва таки його влаштує, це прив’яже Альянс до конфлікту з нею.

На думку західного чиновника, другий варіант гарантій безпеки не буде схвалений ні в НАТО, ні в Росії.

"Це проблема, яка стоїть перед Києвом уже понад десять років: гарантувати реальну безпеку важко, а безглузді обіцянки – легко", – зазначається у статті.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що справжньою гарантією безпеки для України стане членство в НАТО. Однак на цьому шляху держава прагне мати й інші гарантії безпеки – і від ЄС, і від США.

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