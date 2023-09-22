Гарантії безпеки від союзників України можуть приховувати небезпечні "підводні камені" — експерт

Угода про безпеку може бути прив’язана до домовленостей про припинення бойових дій.

Так звані “гарантії безпеки” від союзників України наразі є продовженням тієї підтримки, яку нашій державі уже надають для протистояння російській агресії. Наступні угоди можуть приховувати небезпечні "підводні камені".

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону політолог Володимир Фесенко.

"Що може бути? Перед тим, як підписувати угоду про ті самі умовні гарантії безпеки для нас, ця угода може бути прив’язана до угоди про припинення бойових дій. Оце можливо”, - вважає він.

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При цьому він зауважив, що примусового роззброєння України навряд чи треба сподіватися, якщо на це не буде згоди різних сторін та не стоятиме питання про демілітаризацію вздовж кордону.

“І не тільки [роззброєння] нас, але й росіян. Я не впевнений, що вони на це погодяться, і ми на це навряд чи теж будемо погоджуватися, але отакі пропозиції можуть лунати”, - зауважив Фесенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, якими будуть майбутні гарантії безпеки Україні від інших держав. За його словами, вони повинні включати і санкції, і фінанси і необхідне озброєння, в тому числі засоби ППО та літаки.

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