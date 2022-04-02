Гарантії безпеки, як у НАТО, погодились надати Україні три держави Альянсу: Арахамія розповів деталі

Політик переконаний, що до гарантій безпеки доєднаються США та велика Британія.

Голова фракції "Слуга народу" і голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що на сьогодні вже офіційно три країни-члени НАТО погодились надати Україні такі гарантії безпеки, як у членів Альянсу.

Про це Арахамія сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Зараз ідуть активні дуже консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три країни НАТО вже погодились надавати саме в тому форматі, в якому я доповів, – це фактично п’ята стаття НАТО, але з більш жорстким механізмом активації. Протягом 72 годин вони мають провести консультації і вже надавати допомогу. Підтвердили офіційно вже Туреччина, Німеччина і сьогодні підтвердила Італія", – розповів нардеп.

"Ми далі працюємо. Звичайно, для нас дуже важливо буде мати гарантії Сполучених Штатів та Великої Британії", – наголосив він.

Він також оцінив, що ймовірність того, що США пристануть на цю угоду є великою.

"Тому що пан Блінкен, здається, позавчора заявив про те, що вони не проти розглядати механізми гарантій безпеки, але вони хочуть більш детально ознайомитись, зважити всі ризики і таке інше. Я думаю, в мене таке відчуття – воно базується зараз виключно на інтуїції і на розмовах з їхніми консультантами, – що Сполучені Штати та Британія разом приєднаються одними з останніх, коли вони побачать, що всі вже не заперечують", – розповів член української делегації на переговорах з РФ.

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"Але в нас є мінімальний пакет, тобто без них ми не будемо просто рухатись. Ми ж хочемо зробити власне українське НАТО і для нас важливо, щоб найбільші і найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії", – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, після останнього раунду перемовин між Україною та Росією член української делегації Олександр Чалий заявив, що держава готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас Чалий пояснював, що держава домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

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