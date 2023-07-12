Гарантії для України: у Путіна заявили про "зазіхання на безпеку РФ"

У Російській Федерації негативно ставляться до рішення країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки Україні. Ба більше - у Кремлі вважають його потенційно дуже небезпечним.

Таку заяву зробив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМП.

В Москві запанікували і називають дії G7 помилковими. У Кремлі вкотре заявляють про начебто небезпеку для РФ.

"Надання Україні будь-яких гарантій безпеки надзвичайно помилкове й дуже небезпечне, вони зазіхають на безпеку Росії, це може призвести до негативних наслідків і зробить Європу набагато небезпечнішою на довгі роки", - висловився Пєсков.

Також у Росії наголошують, мовляв, "дуже негативно ставляться до теми вступу України до НАТО". Кремлівський режим "сподівається" на мудрість країн Заходу.

Нагадаємо, американські аналітики проаналізували реакцію Кремля на перший день саміту НАТО. Фахівці ISW називають її стриманою. Зокрема, зауважують аналітики, у Кремлі поскаржилися, що захід має "яскраво виражений, концентрований антиросійський характер".

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