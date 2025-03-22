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Гарантії Україні за зразком 5-ї статті НАТО без членства в Альянсі є відкритим питанням – Віткофф

Гарантії Україні за зразком 5-ї статті НАТО без членства в Альянсі є відкритим питанням – Віткофф

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що були різні розмови про те, чи може Україна мати захист 5-ї статті / Фото: Associated Press

Віткофф переконаний, що український президент Володимир Зеленський визнав, що Україна не збирається бути членом НАТО

Україна через позицію Росії та США наразі не може бути членом НАТО, але питання можливого надання їй гарантій за 5-статтею Договору Альянсу про колективну оборону є відкритим, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Про це пише "Інтрефакс-Україна". 

"Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО", – сказав він в інтерв’ю Такеру Карлсону в ніч на суботу.

Водночас Віткофф додав, що були різні розмови про те, чи може Україна мати захист 5-ї статті.

"Чи може Україна мати це в певному відношенні від Сполучених Штатів чи європейських країн, не бувши членом НАТО. І, я думаю, що це відкрите (питання) для дискусії", – зазначив спецпосланець Трампа.

Як повідомлялося, на початку березня з ідеєю поширити на Україну дію статті 5 Договору НАТО без надання повноправного членства в Альянсі виступила італійська прем’єрка Джорджі Мелоні. На її думку, це стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".

Нагадаємо, у Вашингтоні наголошують, що мир уже дуже близько.

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