Гарріс має зустрітися з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки - ЗМІ

Гарріс має зустрітися з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки - ЗМІ

Гарріс виступить на конференції з промовою, яка буде присвячена російській агресії щодо України.

За словами високопосадовців американської адміністрації, віцепрезидент Камала Гарріс має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, коли вона поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки пізніше цього тижня.

Про це пише The Hill.

Ця зустріч є однією з кількох, які Гарріс, як очікується, проведе з лідерами на глобальній конференції з безпеки.

Гарріс прибуде на конференцію в Мюнхені в п'ятницю і має зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами Латвії, Литви та Естонії, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації.

За словами другого чиновника з адміністрації, її зустріч із Зеленським відбудеться в суботу. Очікується, що вона зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який нещодавно був у Вашингтоні для зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

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Гарріс виступить на конференції з промовою, яка буде присвячена російській агресії щодо України. Очікується, що вона також розповість про єдність партнерів США та Європи у відповіді на російську агресію та запевнить союзників у прихильності США до НАТО.

На додаток до своїх зустрічей з іноземними лідерами в п'ятницю, Гарріс планує зустрітися з двопартійними делегаціями Конгресу на конференції з безпеки, сказав перший чиновник.

Конференція з безпеки проходить, оскільки представники адміністрації Байдена попереджають, що вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент.

Експерти з питань зовнішньої політики заявили, що рішення Білого дому відправити Гарріса до Мюнхена є сигналом серйозності, з якою адміністрація підходить до ситуації. Також планується, що держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Мюнхен.

Відповідаючи на запитання, чи можуть змінитися плани Гарріса щодо участі в конференції, якщо Росія вторгнеться в Україну, високопоставлений чиновник адміністрації підкреслив, що Гарріс налаштований проконсультуватися з союзниками в Мюнхені.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про готовність до будь-яких сценаріїв щодо російського вторгнення на територію країни.

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