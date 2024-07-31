Гарріс наступає Трампу на п'яти за рейтингом у ключових американських штатах

Відповідно до останнього опитування Bloomberg News/Morning Consult, Камала Гарріс знищила перевагу Дональда Трампа в семи штатах, які були полем битви, оскільки віцепрезидентка викликала хвилю ентузіазму серед молодих, темношкірих та латиноамериканських виборців.

Харріса підтримали 48% виборців проти 47% за Трампа — статистична мертва боротьба — у мінливих штатах, які, ймовірно, вирішать вибори в листопаді. Це кращий показник, ніж двобальний дефіцит президента Джо Байдена до того, як він вибув із перегонів. Віцепрезидентка від Демократичної партії випередила свого конкурента від Республіканської партії в Аризоні та Неваді та більш ніж подвоїла перевагу Байдена над Трампом у Мічигані.

Ці цифри свідчать про те, що Гарріс має шанс знову зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і має чіткіший шлях до перемоги, ніж Байден, який намагався зміцнити демократичну базу. Минуло трохи понад тиждень після того, як Гарріс стала імовірним кандидатом, опитування дає перші натяки на те, що історичний гамбіт партії, який витіснив чинного президента з голосування, має ефект, на який сподівалися демократи.

Також читайте Трамп може відмовитися від дебатів з Гарріс

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський контактував із командою кандидата у президенти США Дональда Трампа та й що в нього є його номер телефону.

Читайте також: