Гарріс у ключових штатах США розміщує рекламу з підтримкою України

Камала Гарріс розміщує рекламу з підтримкою України в трьох штатах які "сумніваються" щодо голосування на виборах.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс почала розміщувати у ключових штатах рекламу з підтримкою України. Вона спрямована на американців, які мають коріння зі Східної Європи.

Про це пише Politico.

Кампанія, якою керує Демократичний відділ американського комітету super PAC (America’s Future Majority Fund super PAC), включатиме рекламу в трьох штатах, які "сумніваються" щодо голосування на виборах. Це Пенсильванія, Мічиган та Вісконсин, де проживає значна кількість населення, що має коріння з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.

Під час дебатів Гарріс звернулася до 800 тисяч американців з Пенсильванії, які мають польське походження, заявивши, що Польща може бути наступною мішенню Росії після України.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві", - сказала вона.

Як зазначає видання, команда Гарріс хоче прив'язати свою кампанію до громад, для яких війна в Україні має більше особистого значення, щоб переконати, що Трамп залишить Україну та союзників на східному фланзі НАТО.

За даними Politico, у Пенсильванії проживає понад 700 тисяч американців польського походження і близько 122 тисячі - українського походження. У Мічигані проживає близько 900 тисяч польських американців і 40 тисячі американців українського походження, а у Вісконсині - близько 480 тисячі польських американців.

У 2020 році Байден переміг Трампа у Пенсильванії на 80 тисяч голосів, Мічигані - на 154 тисячі голосів і Вісконсині - на 20 тисяч.

Нагадаємо, детальніше про те, як віцепрезидентка США Камала Гарріс впливала на перебіг подій у США щодо війни в Україні — читайте на ТСН.ua.

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