Гарріс відреагувала на висловлювання Трампа про її расову приналежність

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відповіла на заяву кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа про її расову приналежність. Вона назвала ці коментарі "старим шоу" із демонстрацією розколу та неповаги.

Про це Гарріс заявила під час виступу у Г’юстоні, повідомляє CNN.

"Сьогодні ми отримали ще одне нагадування. Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу – розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще", – висловилась віцепрезидентка.

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Гарріс додала, що американський народ заслуговує на лідера, який каже правду та не реагує на ворожість і гнів.

"Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас. Вони є важливим джерелом нашої сили", – зазначила політикиня.

Водночас сенатор Марк Келлі, який може бути одним із кандидатів на висунення віцепрезидентом від демократів, назвав висловлювання Трампа "відверто расистськими". За словами сенатора, атака республіканця була "реакцією відчайдушного та наляканого старого".

"Поки вона їздить по всій країні та надирає йому дупу, він боїться. Він, напевно, боїться дебатувати з нею. Він, безумовно, боїться програти їй вибори в листопаді. І він боїться за своє власне майбутнє", – висловив думку Келлі.

Нагадаємо, Трамп звинуватив Гарріс у тому, що вона лише нещодавно почала вдавати із себе чорношкіру, аби завоювати прихильність афроамериканців, хоча раніше ідентифікувала себе як індійку.

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