Гарріс вже зібрала шалені кошти на передвиборчу кампанію: до чого тут Байден

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка оголосила про наміри боротися за посаду президента, вже зібрала 100 мільйонів доларів на свою передвиборчу кампанію.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Зазначається, що найбільша сума була зібрана за добу після моменту, коли президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру.

Гроші були зібрані Національним комітетом Демократичної партії і його спільними фондами зі збору коштів. Крім того, близько 58 тисяч осіб зареєструвалися як волонтери кампанії віцепрезидентки, що більш ніж у 100 разів перевищує середньоденний показник реєстрації.

За даними телеканалу, Гарріс 24 липня проведе свій перший передвиборчий мітинг у Мілуокі, штат Вісконсин.

Нагадаємо, за сукупністю національних опитувань, Трамп випереджає Гарріс лише на два пункти – 47% підтримки проти 45%.

Камала Гарріс здобуває небачену досі підтримку у США

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