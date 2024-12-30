Гаряча фаза війни не закінчиться 2025 року: дипломат назвав причину

Дипломат поки не бачить передумов, які могли б поставити крапку у війні.

Гаряча фаза війни проти РФ, на жаль, не зможе закінчитися у 2025 році.

Таку думку висловив керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю виданню "Главред"

"На превеликий жаль, за моїми розрахунками весь наступний рік буде роком бойових дій, оскільки не з’являться передумови, які могли б поставити крапку в цій війні. Передусім маю на увазі здатність Росії продовжувати війну", – каже дипломат.

На його думку, як тільки Україна разом із Заходом заберуть у Росії здатність вести війну – вона закінчиться. Допоки цього не буде, Росія продовжуватиме бойові дії попри всі заяви Кремля про готовність до переговорів.

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"Тож питання стоїть так: або ми разом із західними партнерами змушуємо Путіна зупинитися, позбавивши його засобів для ведення війни, або війна триватиме. Чесно кажучи, поки що я не бачу підстав говорити про те, що ми разом із Заходом такі речі зробимо. Хіба що Трамп раптом надасть нам усю можливу зброю, і ми знищимо інфраструктуру Росії на глибину 300-500 км – тоді справді війна може закінчитися за три місяці. Але чи це відбудеться – питання в задачі. Звичайно, ми можемо розраховувати і на наш ВПК... Якщо все це складеться докупи, можливо, війна закінчиться. Якщо цього не буде, війна, на превеликий жаль, триватиме", – сказав Огризко.

Раніше очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут відповів, чи закінчиться війна 2025 року.

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