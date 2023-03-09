Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гаряча ніч у Грузії: учасники протесту почали будувати барикади, а спецназ застосовує водомети та газ (фото, відео)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1090
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гаряча ніч у Грузії: учасники протесту почали будувати барикади, а спецназ застосовує водомети та газ (фото, відео)

Фото: Associated Press

Спецвійська вкотре почали розганяти учасників акції у парламенту Грузії.

Застосовуються сльозогінний газ та водомети.

Про це повідомляє «ІнтерпресНьюс».

Спецназівці намагаються звільнити територію від демонстрантів.

На проспекті Руставелі зараз напружена ситуація.

Але, попри неодноразовий розгін учасників акції водометами та сльозогінним газом, частина протестувальників знову повернулася до парламенту.

Протестувальники проти закону про іноагентів на проспекті Руставелі у Тбілісі перейшли до створення барикад, протистояння не вщухає, дарма що те, що у місті вже глибока ніч.

Про це пише SOTA

Спецназ почав застосовувати для розгону людей світло-шумові гранати.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Грузії протестувальники вибили вікна в парламенті, силовики застосували водомети.

Читайте також:

Грузини вийшли на масштабний протест проти дій проросійської влади

Грузини вийшли на масштабний протест проти дій проросійської влади

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1090
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація