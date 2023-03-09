Гаряча ніч у Грузії: учасники протесту почали будувати барикади, а спецназ застосовує водомети та газ (фото, відео)

Застосовуються сльозогінний газ та водомети.

Про це повідомляє «ІнтерпресНьюс».

Спецназівці намагаються звільнити територію від демонстрантів.

На проспекті Руставелі зараз напружена ситуація.

Але, попри неодноразовий розгін учасників акції водометами та сльозогінним газом, частина протестувальників знову повернулася до парламенту.

Протестувальники проти закону про іноагентів на проспекті Руставелі у Тбілісі перейшли до створення барикад, протистояння не вщухає, дарма що те, що у місті вже глибока ніч.

Про це пише SOTA

Спецназ почав застосовувати для розгону людей світло-шумові гранати.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Грузії протестувальники вибили вікна в парламенті, силовики застосували водомети.

Читайте також:

Грузини вийшли на масштабний протест проти дій проросійської влади