Гаряча ніч в Ізраїлі та Секторі Гази: удари з повітря та сирени

Про це ізраїльські військові повідомили у соціальних мережах.

Вони завдали удару по двох терористичних тунелях і двох заводах з виробництва зброї, що належать терористичній організації ХАМАС.

Також у кількох ізраїльських містах завили сирени. Розпочав роботу "Залізний купол" над Ізраїлем. Відповідні відео почали поширювалися у Мережі.

| Vidéo des raids aériens israéliens sur la bande de #Gaza en #Palestine .



La DCA des brigades al-Qassam est activée et tente d'atteindre les avions de chasse israéliens. pic.twitter.com/v6JoBEX2WY — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) April 6, 2023

Військове крило ХАМАС, своєю чергою, заявило, що їхня ППО працює по ізраїльській авіації в Секторі Газа.

"Залізний купол" почав збивати палестинські ракети над Ізраілем.

Також повідомляється, що "Хезболла" оголосила стан бойової готовності на базах на півдні Лівану.

З Сектора Газа було зафіксовано кілька пусків, але обмежено. Загалом ХАМАС не вдається розгорнути свою інфраструктуру для завдання ударів, оскільки Армія оборони Ізраїлю превентивно завдає ударів по точках запуску.

Нагадаємо, що раніше у четвер, 6 квітня, коли в Ізраїлі святкують Песах, з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і покалічили людей.

Читайте також:

Новини світу: Ізраїль та Сектор Гази продовжують обмінюватися ракетними ударами