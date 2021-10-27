"Газпром" запропонував Молдові дешевий газ в обмін на послаблення відносини з ЄС - FT

"Газпром" запропонував Молдові дешевий газ в обмін на послаблення відносини з ЄС - FT

Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту.

Російська державна газова компанія "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу висунула Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

Про це з посиланням на власні джерела повыдомляє Financial Times.

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Видання зазначає, що під час переговорів цього місяця "Газпром" заявив молдовським офіційним особам, що він готовий знизити ціну на блакитне паливо, якщо країна погодиться внести зміни до угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Згідно з інформацією джерел, "Газпром" також хоче, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які вимагають лібералізації газових ринків та збільшення конкуренції.

Двоє людей, поінформованих про переговори, заявили, що Кремль розглядає газові перемовини як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як проєвропейська президентка Мая Санду виграла вибори минулого року.

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Аналітики припустили, що Росія використовує позицію "Газпрому" як єдиного постачальника до Молдови з метою тиску на уряд у Кишиневі, який пообіцяв вийти з орбіти Москви і рухатися на Захід.

Лібералізація газового ринку негативно вплине на "Газпром" та "Молдовагаз", його дочірню компанію в Молдові, яка володіє та управляє газовою мережею країни.

Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.

З цієї причини Молдова вирішила щодня закуповувати невеликий обсяг газу з альтернативних джерел, щоб підтримувати тиск у газопроводі.

Нагадаємо:

У вересні закінчився довгостроковий контракт на постачання російського газу до Молдови. "Газпром" та "Молдовагаз" подовжили дію контракту на місяць : у жовтні російська компанія постачає газ за ціною $790 за тисячу кубометрів газу (у вересні - $550 за тисячу кубів).

на постачання "Газпром" та "Молдовагаз" : у жовтні російська компанія постачає газ за ціною $790 за тисячу кубометрів газу (у вересні - $550 за тисячу кубів). Парламент Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС почав діяти від 22 жовтня. Згодом прем'єр-міністра Молдови Наталія Гавриліце звернулася до України з проханням допомогти певним обсягом газу.

Режим НС почав діяти від прем'єр-міністра Молдови Наталія Гавриліце звернулася до України обсягом газу. Пізніше з'явилася інформація про те, що молдовська державна компанія Energocom та "Нафтогаз" підписали рамкову угоду про постачання у разі необхідності обсягу до 700 млн кубів газу. На відміну від 16 млн кубів, які Україна "позичила" Молдові з огляду на надзвичайний стан у країні, наразі йдеться про поставку виключно на платній основі . Наразі країна не придбала жодного кубометра.

про постачання у разі необхідності обсягу до 700 млн кубів газу. На відміну від 16 млн кубів, які Україна "позичила" Молдові з огляду на надзвичайний стан у країні, наразі . Наразі країна не придбала жодного кубометра. Напередодні прем'єрка Молдови спростувала інформацію про угоду з Україною щодо постачання газу.

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