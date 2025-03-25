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Гегсет накинувся зі звинуваченнями на журналіста, якого додали до таємного чату

Гегсет накинувся зі звинуваченнями на журналіста, якого додали до таємного чату

Міністр оборони США Піт Гегсет / Фото: Associated Press

Гегсет назвав Голдберга "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом".

Міністр оборони США Піт Гегсет посипав звинуваченнями на адресу головного редактора Atlantic Джеффрі Голдберга, якого американська адміністрація випадково додала до таємного чату з воєнними планами.

Про це повідомляє Politico.

Коли у Гегсета запитали про цей прорахунок, той звинуватив Голдберга в "поширенні обману".

"Ви говорите про брехливого та повністю дискредитованого так званого журналіста, який зробив кар’єру на постійному поширенні вигадок. Це людина, яка торгує сміттям. Це його робота", – висловився міністр оборони про головного редактора Atlantic.

Коли Гегсета наполегливо розпитували про інцидент, він категорично заперечив, що будь-яка інформація була передана поза офіційними каналами.

"Я чув, як це було охарактеризовано. Ніхто не надсилав повідомлення з воєнними планами. І це все, що я маю сказати з цього приводу", – відповів очільник Пентагону.

Нагадаємо, Голдберг повідомив, що радник з національної безпеки Майкл Волтц випадково додав його до чату у Signal з обговоренням деталей авіаударів по хуситах у Ємені. Журналіст добровільно покинув групу і скерував офіційні запити всім чиновникам, які перебували в чатах.

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