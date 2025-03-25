Гегсет накинувся зі звинуваченнями на журналіста, якого додали до таємного чату

Міністр оборони США Піт Гегсет посипав звинуваченнями на адресу головного редактора Atlantic Джеффрі Голдберга, якого американська адміністрація випадково додала до таємного чату з воєнними планами.

Про це повідомляє Politico.

Коли у Гегсета запитали про цей прорахунок, той звинуватив Голдберга в "поширенні обману".

"Ви говорите про брехливого та повністю дискредитованого так званого журналіста, який зробив кар’єру на постійному поширенні вигадок. Це людина, яка торгує сміттям. Це його робота", – висловився міністр оборони про головного редактора Atlantic.

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Коли Гегсета наполегливо розпитували про інцидент, він категорично заперечив, що будь-яка інформація була передана поза офіційними каналами.

"Я чув, як це було охарактеризовано. Ніхто не надсилав повідомлення з воєнними планами. І це все, що я маю сказати з цього приводу", – відповів очільник Пентагону.

Нагадаємо, Голдберг повідомив, що радник з національної безпеки Майкл Волтц випадково додав його до чату у Signal з обговоренням деталей авіаударів по хуситах у Ємені. Журналіст добровільно покинув групу і скерував офіційні запити всім чиновникам, які перебували в чатах.