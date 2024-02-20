Генасамблея ООН і Радбез зберуться до річниці повномасштабного вторгнення до Росії в Україну

В ООН відбудуться дебати про ситуацію в Україні

У п’ятницю, 23 лютого, Генеральна Асамблея ООН обговорить питання порядку денного «Ситуація на тимчасового окупованих територіях України», а Рада Безпеки проведе відкриті дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення.

У секретаріаті Радбезу повідомили, що дебати в РБ розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом), - пише Укрінформ.

З проханням стосовно засідання Ради Безпеки звернулася Україна за підтримки Словенії, яка нині є непостійним членом РБ. Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. У дебатах візьме учать віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.

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Нагадаємо, що раніше Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі України проти Росії.

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