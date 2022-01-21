Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує будь-яке заперечення Голокосту

Ігнорування історичного факту тих жахливих подій підвищує ризик, що вони повторяться.

Генеральна Асамблея ООН підтримала внесену Німеччиною та Ізраїлем резолюцію, яка засуджує будь-яке повне чи часткове заперечення Голокосту як історичної події. У Нью-Йорку, документ підтримали 114 зі 193 держав, проти виступив лише Іран, - пише Укрінформ.

У тексті резолюції зазначається, що пам'ять про злочини має ключове значення для запобігання новим актам геноциду, а ігнорування історичного факту тих жахливих подій підвищує ризик, що вони повторяться.

Генасамблея відкидає і беззастережно засуджує будь-яке повне або часткове заперечення Голокосту як історичної події і наполегливо закликає всі держави-члени беззастережно відкидати будь-яке повне або часткове заперечення Голокосту як історичної події або будь-яке спотворення його історії та будь-які дії, вчинені з цією метою, ідеться в документі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гетерреш вітає ухвалення цієї історичної резолюції.

"Ми ніколи не повинні послаблювати пильність стосовно спроб заперечувати, спотворювати чи применшувати значення Голокосту. Ми також повинні адаптуватися й реагувати на нові форми антисемітизму, які підживлюються невіглаством або поширюваними у Інтернеті теоріями змови. Сьогоднішня резолюція, ухвалена консенсусом, ясно дає зрозуміти, що всі держави-члени мають засудити заперечення Голокосту та активно боротися з ним", - зауважив речник Генсека Стефан Дюжаррік.

Нагадаємо, що раніше у Львові дигери знайшли у міській каналізації сховок євреїв часів Голокосту.

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