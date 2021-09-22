Генерал-майор СБУ про мотиви замаху на Шефіра: Треба шукати ображених серед олігархів та "рішал"

Генерал-майор СБУ про мотиви замаху на Шефіра: Треба шукати ображених серед олігархів та "рішал"

За словами Вовка, після такого зухвалого замаху на вбивство можна зробити висновок, що правоохоронна система не діє на випередження.

Треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та "рішал". Перший помічник Сергій Шефір, очевидно, мав вплив на ситуацію із державним бюджетом України. І його певні рішення могли не сподобатися.

Про це експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив в ефірі "Україна 24", пише "Сегодня".

"За політику у нас не вбивають, в нас вбивають за гроші. Треба шукати ображених людей серед так званих олігархів. Я не маю на увазі тих олігархів, яких ми називаємо кожен день, в тому числі на телебаченні. Маю на увазі "рішал", типу ділових людей, які добиваються державного бюджету. Мабуть, все-таки у забезпеченні цілісності бюджету бере участь і пан Шефір. Думю, саме це і послужило мотивом цього злочину", – Зазначив Вовк.

На його думку, після такого зухвалого замаху на вбивство можна зробити висновок, що правоохоронна система не діє на випередження.

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"Об’єкт нападу – це дуже наближена до президента особа, один із найближчих людей президента. Це перший помічник президента. Це значна подія. Є ознаки замаху на вбивство. Тут можна зробити два висновки: наша кримінальна юстиція поглинута політикою, опустилася нижче плінтуса і на випередження ніхто не працює. Якщо йдуть вже такі замахи – це говорить про те, що потрібно робити ревізію правоохоронної системи і фільтрацію керівних осіб цієї системи", – додав Василь Вовк.

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Тим часом Службу безпеки України підключили до оперативних заходів у справі про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. СБУ спільно з Нацполіцією та Управлінням держохорони з'ясовує всі обставини події.

Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, пише РБК-Україна.

"СБУ спільно з Національною поліцією і УДО, з'ясовує всі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший хід - будемо інформувати додатково", - повідомив речник СБУ.

Нагадаємо:

В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі . В автомобіль влучило понад десять куль , у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

. , у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників. Викликом усій правоохоронній системі назвала напад на авто Сергій Шефіра генпрокурорка Венедиктова. Вона зараз перебуває на місці обстрілу разом зі слідчими.

на авто Сергій Шефіра генпрокурорка Венедиктова. Вона зараз перебуває на місці обстрілу разом зі слідчими. Президента України Володимира Зеленського, який наразі перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку, було оперативно поінформовано про замах на його першого помічника.

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