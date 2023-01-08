Генерал-майор СБУ прогнозує поганий сценарій для Росії: "Їхня держава починає "сипатися" зсередини"

В Росії може початися боротьба за владу між силовиками, бізнесменами та військовими.

Російська держава через низку проблем починає "сипатися" зсередини, що може призвести до фатальних для неї наслідків і водночас може позитивно вплинути на майбутню перемогу України.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, повідомляє "24 канал".

За його оцінками, країна-агресорка перебуває зараз у надзвичайно складній ситуації.

"Фактично кожен крок, який вони (росіяни – ред.) роблять, куди б він не скерувався, призводить до ще більших проблем всередині та назовні Росії", – сказав генерал-майор.

Він також звернув увагу на те, що на перший погляд, логічні розмови президента РФ Володимира Путіна про мир під час Різдва не сприйняли ні внутрішня аудиторія, ні міжнародна.

Ще одна з проблем Росії – прорізання голосу олігарха та власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Ягун наголосив, що це людина, яка і близько не повинна бути допущена до влади.

Висловлюючись про Пригожина, генерал-майор нагадав, як той пропонував ВНЗ і кращим факультетам Росії зараховувати без іспитів ветеранів війни проти України.

"Фактично він намагаєтьсязапхнути на факультети дипломатії, до МДІМВ колишніх зеків", – звернув увагу Ягун.

Він зазначив, що це нагадує систему СРСР – коли учасників війни Афганістані без іспитів, лише з атестатом про шкільну освіту "запихали" до ВНЗ.

Експрацівник СБУ також нагадав, що Пригожин не має ні фахової освіти, ні сталих зв’язків у еліті і починає керувати державою в зовсім несподіваних ракурсах. Він сам вирішує, кого звільняти, карати, відправляти на фронт, просто вбивати, а кому давати путівку в життя через найпрестижніші російські факультети.

Ягун зауважив, що Пригожин нагадує Григорія Распутіна, який схожим чином керував державою. Історія ж показала, до яких фатальних наслідків це призвело. Водночас генерал-майор наголосив, що Росії не варто заважати, а лише спостерігати. Не виключено, що Пригожин закінчить так само, як і Распутін.

"Їхня держава починає сипатися зсередини, і, можливо, це один із тих моментів, які вплинуть на нашу майбутню перемогу", – припустив Ягун.

За його словами, щодо зміни влади в РФ, то на сьогодні на полі гри є силовики, бізнесмени та військові. Навряд силовики дозволять бізнесменам захопити владу, проте може початися внутрішня боротьба між цими кількома групами.

Нагадаємо, як вважає російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський, елітам РФ вже начхати на результати війни проти України, адже вони готуються до громадянської війни всередині своєї країни – за величезний перерозподіл власності. Це буде війна між групами бандитів, які боротимуться за трильйонні шматки власності.

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