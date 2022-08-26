Генерал-майор запасу СБУ оцінив можливість зміни влади в Росії

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун оцінив можливість зміни влади в Росії та появи безпечного для України наступника Путіна.

Про це він розповів в ефірі "FreeДом", коментуючи заяву пані посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс про відсутність в російському ландшафті людини, яка могла б замінити Путіна і, яка б одразу змусила українців почуватися безпечніше.

"На жаль, це проблема на покоління. Росія повністю очистила свою систему політичну від опонентів, повністю знищила усю системну опозицію. Остання людина, яка щось могла їм сказати в очі, це колишній мер Екатеринбургу, він опинився також заарештованим. При чому не за якісь політичні акції, а за одне-два слова, може, навіть не дуже культурні у Twitter. Тому навіть такі дрібні прояви протесту, вони навіть у такому ключі заборонені в Росії. Тому очікувати появу якось лідера взагалі, на жаль, неможливо", - вважає Ягун.

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Він також наголошує, що справа не лише у самому тільки лідері Кремля, а у всій політичній системі РФ.

"Путін сам ніхто. Усе, що навколо нього, - це є колективний Путін. Якби вони усі разом не створювали цю систему, вона б не працювала просто. Тому прибрати Путіна - це не факт. Стоїть питання про демонтаж усієї системи влади, яка наразі працює в РФ. Як вона буде демонтована? Я не знаю. Мабуть, тільки такий процес, як у свій час денацифікували Німеччину, мабуть, тільки такий процес і контроль за владою в РФ міжнародної спільноти, тільки таким чином можна очікувати зміни політичної системи. І, можливо, колись у майбутньому вийде вилікувати більшу частину політичної еліти Росії від того, що ми називаємо рашизмом", - додав експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 184-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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