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Генерал США пояснив, чому насправді Росія не хоче мирних переговорів

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Генерал США пояснив, чому насправді Росія не хоче мирних переговорів

Постійні пропозиції переговорів від Росії – це брехня

Кремль не готовий до серйозних переговорів щодо припинення війни, а будь-які домовленості Москва обовʼязково порушить.

Таку думку висловив генерал США у відставці Марк Хертлінг.

Генерал зазначив, що російська влада не збирається ні з ким домовлятись, навіть про дрібниці.

"Напередодні Різдва Путін заявив, що "готовий до переговорів". У мене були "переговори" з російськими військовими та Міноборони РФ раніше, а тому витягнув уроки: навіть по дрібницях чиновники Росії не домовляються... вимагають, потім брешуть, а потім порушують домовленості ", — Написав генерал.

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков на мирні ініціативи президента Зеленського заявив, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд". 

Крім того, ми раніше інформували, що у Франції висловили чітку позицію у питанні переговорів Москви та Києва.

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Дата публікації
Перегляди
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