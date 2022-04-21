Генерали та підприємства, в яких кров на руках: Британія розширила санкції проти Росії

Генерали та підприємства, в яких кров на руках: Британія розширила санкції проти Росії

Велика Британія на 26 позицій розширила санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Санкції запроваджені проти фізичних осіб, а також військових і оборонних компаній.

Про це повідомили у британському МЗС.

Там зазначили, що нова хвиля санкцій оголошена проти як генералів, які вчиняють звірства на передовій, так і окремих осіб та підприємств, які підтримують війська президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, у санкційному списку опинилися генерал-полковник російської армії Микола Богдановський, який займає посаду першого заступника начальника Генштабу, а також спікер Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова "РЖД" Олег Білозеров.

Під обмеження також потрапили:

підполковник Азатбек Омурбеков, командир російської армії, причетний до Бучанської різанини;

командувач ВДВ генерал-полковник Андрій Сердюков;

командувач Сил спеціальних операцій РФ генерал-майор Валерій Флюстіков

тимчасовий виконувач обов'язків міністра з надзвичайних ситуацій Олександр Чупріян;

дружина бізнесмена Германа Хана;

"Військово-промислова компанія";

промислова група "Промтех-Дубна";

концерн "Калашников".

"Підставність нападу Росії на народ України очевидна всім. Вони свідомо атакують лікарні, школи та транспортні вузли в Маріуполі та за його межами – так само, як це робили в Чечні та Сирії", – заявила голова МЗС Британії Ліз Трасс.

"Велика Британія непохитна у нашій підтримці України та притягненні до відповідальності Путіна та його режиму. Сьогодні нова хвиля санкцій обвалюється на генералів та оборонні компанії, у яких кров на руках", – додав Трасс.

Нагадаємо, напередодні США розширили санкції проти Росії та внесли до відповідного списку ще близько 30 фізичних і 40 юридичних осіб.

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