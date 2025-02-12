Генерального інспектора USAID звільнено після критичного звіту про дії адміністрації Трампа

Він обіймав посаду генерального інспектора з грудня 2023 року

Генерального інспектора USAID було звільнено 12 лютого 2025 року, через день після того, як його офіс оприлюднив звіт із критикою зусиль адміністрації президент США Дональда Трампа з ліквідації агентства, повідомило CNN джерело, знайоме з цією справою.

Пол Мартін був проінформований електронним листом від заступника директора Адміністрації президента про те, що його посаду генерального інспектора USAID "припинено і це набуває чинності негайно".

Речник Офісу генерального інспектора USAID підтвердив звільнення Мартіна та сказав, що не було названо жодних причин для його звільнення. CNN звернувся до Білого дому за коментарем.

Мартін обіймав посаду генерального інспектора з грудня 2023 року. У той час як президент Дональд Трамп звільнив генеральних інспекторів понад 12 федеральних відомств протягом першого тижня перебування на посаді, наглядова особа USAID залишалася на місці. Йдеться про розслідування та перевірки будь-яких потенційних посадових злочинів, шахрайства, марнотратства чи зловживань з боку урядової установи чи її персоналу, а також генеральний інспектор видає звіти та рекомендації щодо своїх висновків. Офіс генерального інспектора має працювати самостійно.

У звіті, опублікованому раніше він зазначив, що скорочення штату USAID адміністрацією Трампа та повне заморожування іноземної допомоги ускладнили відстеження та реагування на потенційне зловживання 8,2 мільярдами доларів гуманітарної допомоги, що фінансується платниками податків США.

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Останніми тижнями адміністрація Трампа вжила агресивних заходів щодо ліквідації USAID, намагаючись відправити у відпустку тисячі безпосередньо найнятих співробітників USAID і звільнивши десятки підрядників, які працюють на агентство. Федеральний суддя тимчасово заблокував ці плани та призупинив прискорене звільнення співробітників з різних країн світу.

Хоча у звіту зазначається, що офіс уже давно "визначив значні проблеми та запропонував рекомендації щодо вдосконалення програм Агентства для запобігання шахрайству, марнотратству та зловживанням", у ньому чітко вказано, що скорочення персоналу USAID та заморожування іноземної допомоги негативно вплинули на зусилля з нагляду.

Скорочення персоналу також негативно вплинуло на здатність агентства реагувати на повідомлення про потенційне зловживання гуманітарним фінансуванням.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у “шахрайстві” з витратою коштів та “небаченій корупції”. Американський президент вимагає повністю закрити агентство.

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