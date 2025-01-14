"Генератор випадкових заяв": у РНБО висміяли слова Патрушева про "припинення існування України" 2025 року

Історія з "непереможним" комплексом "Орешнік" на Захід не спрацювала. Помічник російського диктатора Микола Патрушев, який і порадив цю "лякалку", боїться правди: наступні 50 років шанси контрольованого розділення РФ на національні утворення вкрай високі.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Патрушев – генератор випадкових заяв"

Як наголосив Коваленко, Патрушев провалив все, що міг провалити, зокрема порадив Путіну лякалку з "Орешніком", яка в підсумку не спрацювала і не дала росіянам жодних козирів перед Заходом, не кажучи вже про певні "дипломатичні" місії на Заході по задачах Путіна.

"Звичайний, божевільний дід, далекий від реальності. Патрушев боїться правди, що в наступні 50 років шанси контрольованого розділення РФ на національні утворення вкрай високі, і зацікавлених у цьому ставатиме все більше", – пояснив Коваленко.

Це погано видно зараз за тінню "стабільності режиму", додає він, але протягом наступних 10 років, якщо Росія тим більше полізе в прямий конфлікт з НАТО, все стане видимим.

"Звісно, шанси Патрушева побачити на власні очі незалежний Башкорстан, Татарстан, Комі чи Саху доволі малі. Вік вже не той. Тому він і пише дурню про Україну", – стверджують у РНБО.

Коваленко наголошує: це все страх реальності, яку він десь відчуває на рівні підсвідомості, і яка може стати порятунком для Росії від варварського типу існування в майбутні 50 років. І цей страх змушує його вірити в те, чого не станеться.

"Україна є і буде. А от Росія в наступні 50 років має повернутися до Московії", – завершив Андрій Коваленко.

Раніше помічник російського диктатора Путіна Микола Патрушев заявив, що переговори щодо України повинні йти тільки між РФ та США. За його словами, 2025 року Україна нібито "взагалі припинить існування".

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