Ердоган переконаний, що у війні не буде переможця, оскільки програє все людство

Ердоган переконаний, що у війні не буде переможця, оскільки програє все людство

Туреччина продовжуватиме зусилля для досягнення задовільного результату переговорів у Стамбулі.

Події в Бучі, Ірпені, Краматорську затьмарили зусилля з мирного врегулювання війни, розпочатої Росією проти України. Але Туреччина й надалі докладатиме зусиль для продовження переговорів та готова організувати зустріч президентів України та РФ

Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, - пише Укрінформ.

"Кадри з Бучі та Ірпеня, обстріли мирних жителів Краматорська затьмарили наші зусилля (з врегулювання - ред.)... Як країна, якій довіряють обидві сторони, ми продовжуємо наші зусилля. Стамбульський процес досі зберігає свій характер як найнадійнішого і є найкоротшим виходом для подолання кризи", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини сказав про те, що продовжує підтримувати контакт з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним та наголосив на готовності організувати перемовини.

"У цій війні не буде переможця, оскільки програє все людство. Насправді оскільки конфлікти тривають, зростають як людські втрати, так і економічні витрати. Наш світ дрейфує до великої невизначеності", - сказав президент.

Але Туреччина продовжуватиме зусилля для досягнення задовільного результату переговорів у Стамбулі, який задовольнить сторони та міжнародне товариство.

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