Генпрокурор Костін може стати новим послом у Британії — нардеп

Місце очільника українського посольства у Лондоні вакантне від липня 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський може призначити новим послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії чинного генерального прокурора Андрія Костіна.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“Новим кандидатом на посаду посла у Великій Британії є чинний генпрокурор Костін”, - написав він у Telegram.

Раніше послом України в Британії був Вадим Пристайко, якого було звільнено з посади у липні 2023 року. Відтоді місце очільника українського посольства у Лондоні вакантне.

Звільнення Вадима Пристайка збіглося в часі з його докором президенту Володимиру Зеленському за "нездоровий сарказм" на адресу міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Тодішній очільник британського оборонного відомства заявив, що Україні бути більш вдячною західним союзникам за надану допомогу. У відповідь Зеленський висловив готовність "зранку просинатися і дякувати міністру особисто".

Що відомо про Андрія Костіна

Андрій Костін родом із Одеси. Народився він 17 квітня 1973 року. Має юридичну вищу освіту - закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за фахом "правознавство".

Костін працював у різних юридичних компаніях, пройшов шлях від юриста до керівника адвокатської компанії "Право”. Був заступником голови Ради адвокатів Одеської області, заступником голови президії Об'єднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів".

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Політичну діяльність розпочав 2010 року, коли став депутатом Одеської міськради від партії Арсенія Яценюка "Фронт змін”.

На парламентських виборах 2019 року був включений до виборчого списку “Слуги народу”, начебто за рекомендацією Андрія Єрмака, давнє знайомство з яким Андрій Костін підтверджує.

Від 10 листопада 2019 року Костін – член партії "Слуга народу". У березні 2021 року депутат увійшов до складу її політради.

У січні 2020 року Андрій Костін очолив комітет Верховної Ради з питань правової політики. Його називали відповідальним за проведення судової реформи.

2021 року отримав почесне звання "Заслужений юрист України".

Також Костін входив до делегації для участі у Тристоронній контактній групі і працював в робочій підгрупі з політичних питань.

27 липня 2022 року очолив Офіс генпрокурора після звільнення Ірини Венедіктової.

Президент України Володимир Зеленський озвучив головні завдання нового генерального прокурора - притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, відновлення справедливості та обстоювання інтересів України.

Одразу після свого призначення Костін затвердив нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко.

Нагадаємо, раніше колишньому міністру оборони України Олексію Резнікову довелося коментувати чутки про своє ймовірне призначення послом у Британії.

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