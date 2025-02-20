Генсек НАТО оцінив перспективи мирної ініціативи Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вірить в успіх зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Він зауважив, що якою б великою не була роль Європи в гарантіях безпеки, без підтримки США не обійдеться.

Таку думку генсек НАТО висловив під час спілкування зі студентами Університету Коменського в столиці Словаччини Братиславі в четвер, 20 лютого.

"Я оптимістично налаштований щодо ініціативи президента Трампа. Звісно, це ще рання стадія, але я думаю, важливо, що він розпочав цю мирну ініціативу зараз", – сказав Рютте.

Він пояснив, що попри небажання США брати участь у миротворчій місії в Україні, загалом американська влада підтримує ідею з миротворцями, а всередині НАТО існує "дійсно широкомасштабна згода" щодо надання Україні сильних гарантій безпеки після підписання мирної угоди.

"Я знаю, що такі країни, як Нідерланди, Данія, Велика Британія та Франція, думають, якими вони могли б бути. Тому в нас була зустріч у Парижі в понеділок, а потім ще одна зустріч вчора. І буде ще більше зустрічей, я думаю, щоб координувати європейську підтримку мирної угоди в Україні", – зазначив генсек НАТО.

Він зауважив, що лідери Європи дійшли згоди, що в організації миротворчої місії їм необхідна допомога США.

"Сильні гарантії безпеки, якщо вони надаються європейськими країнами, потребують підтримки від США. Якщо не американськими солдатами, то загальною підтримкою. Щоб переконатися, що стримування присутнє, а також тому, що США надають певні можливості", – підкреслив Рютте.

Він також висловив оптимізм і стосовно більш активної позиції Європи в питанні допомоги Україні. За словами генсека НАТО, він "постійно контактує з усіма високопоставленими лідерами у США", і "багато що відбувається", щоб підкріпити мирну угоду надійними гарантіями безпеки.

"Минулого тижня в Мюнхені на конференції з безпеки багато європейців скаржилися і сердилися, що вони не залучені та не за столом переговорів. Але на щастя, тепер вони почали координуватися між собою. Це важливо", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, Рютте заявив, що президент РФ Володимир Путін "абсолютно непередбачуваний", отже, щоб досягти угоди про закінчення війни проти України, потрібна його особиста присутність на переговорах.

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