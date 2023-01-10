Генсек НАТО попередив, що потрібно бути готовими до тривалої війни в Україні

За його словами, немає ознак, що Кремль змінив свою мету.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що слід бути готовими до тривалої війни, яку Росія розпочала 24 лютого 2022-го в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу 10 січня.

"Маємо бути готові до тривалої війни, ми маємо продовжувати підтримку України, і надзвичайно важливо наголосити, що НАТО і ЄС об'єднані у підтримці України", - заявив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, Альянс не повинні недооцінювати Москву. Наразі, наголосив генсек, немає ознак, що російський президент-диктатор Володимир Путін відмовився від своїх цілей.

"Вони (Рф - Ред.) продовжують мобілізацію, працюють над отриманням додаткового обладнання та техніки. І немає жодних ознак того, що президент Путін змінив мету жорстокої війни проти України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявляв, що відносини між НАТО та Росією залишаться напруженими навіть після закінчення війни в Україні. За його словами, ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди, і це слід визнати.

Читайте також: