Генсек НАТО про війну: "Українці самі вирішують, що вони готові прийняти за столом переговорів"

Генсек НАТО про війну: "Українці самі вирішують, що вони готові прийняти за столом переговорів"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав війну Росії проти України агресивною війною, в якій обидві сторони не рівні. Він наголосив, що українці повинні самі вирішувати, що для них прийнятно у переговорах з Росією.

Столтенберг сказав, що необхідно підтримувати Україну, коментуючи побоювання президента Франції Еммануеля Макрона "принизити Росію".

Про це очільник Альянсу сказав в інтерв’ю El Pais.

"Те, що я бачу, – це необхідність захищати та підтримувати Україну, і українці самі вирішують, що вони готові прийняти чи ні за столом переговорів. Тому що немає жодних сумнівів у тому, що це агресивна війна, в якій обидві сторони не рівні. Є агресор та країна, яка обороняється. А право на самооборону закріплено у статуті ООН", – розповів генсек НАТО.

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Він також закликав не сприймати мир у Європі як належне.

"Сприймати мир як належне завжди ризиковано. З цієї причини НАТО має залишатися гнучким та готовим до всіх видів загроз. Ми вже бачили, що коли мир сприймається як щось само собою зрозуміле, це може закінчитися війною", – зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, генсек Альянсу вважає, що війна в Україні завершиться за столом переговорів.

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