Генсек НАТО просить дозволити Україні бити по РФ зброєю Заходу: в Росії відреагували

У Росії влаштували істерику через слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна повинна бити по території країни-агресорки західною зброєю.

На заяву політика відреагували речник Кремля Дмитро Пєсков та очільник МЗС Сергій Лавров.

За словами Пєскова, нібито таким чином Альянс "підвищує градус ескалації" та "заграється у військовій риториці". Ба більше, заявив представник диктатора РФ, "НАТО безпосередньо втягнуте у конфлікт в Україні".

Зі свого боку, Лавров цинічно висловився, мовляв, Столтенберг перевищив повноваження генсека НАТО, "виступаючи від імені країн блоку".

Заява Столтенберга

Днями генсек НАТО звернувся до союзників і закликав дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії. З його слів, через таку заборону Україні важко захистити себе.

"Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні. Особливо зараз, коли багато бойових дій точаться в Харкові, поблизу кордону", — сказав Столтенберг.

Читайте також: