Генсек НАТО різко відреагував на вимогу РФ відмовити Україні у вступі до Альянсу: заява

Генсек НАТО різко відреагував на вимогу РФ відмовити Україні у вступі до Альянсу: заява

"Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший", - підкреслив генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував вимогу Російської Федерації щодо запобігання вступу України до Альянсу.

Про це із посиланням на AFP повідомляє телеканал NDTV.

"Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший", - підкреслив Столтенберг у п'ятницю, 10 грудня, під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За його словами, Росія "намагається відновити систему", в якій великі держави мали сфери впливу та могли "контролювати чи вирішувати, що можуть робити інші країни". "Ми не можемо погодитися з цим", - наголосив очільник Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг наполягає на тому, що хоча західні лідери відкриті для переговорів, вони "не підуть на компроміс щодо прав кожної нації в Європі обирати свій власний шлях".

"Це закріплено у багатьох документах та угодах, які також підписала Росія", - резюмував очільник НАТО, нагадавши про угоди щодо європейської безпеки, укладені ще з часів холодної війни.

"Було чітко заявлено, що будь-яка суверенна незалежна держава, звичайно, має право обирати свій власний шлях, зокрема те, в яких механізмах безпеки вона хоче брати участь", - продовжив він.

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Шольц, зі свого боку, наголосив, що "союзники по НАТО згодні з тим, що будь-яка подальша агресія проти України матиме високу ціну і призведе до серйозних політичних та економічних наслідків для Росії".

Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

"У фундаментальних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення саміту НАТО у Бухаресті 2008 року про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", - заявили в російському МЗС.

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