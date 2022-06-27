Генсек НАТО відреагував на побоювання Естонії щодо можливого захоплення Таллінна Росією

НАТО на тлі посилення російської агресії істотно збільшить обороноздатність країн Балтії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також запевнив, що Росії не вдасться захопити Таллінн всупереч побоюванням Естонії.

Реакція генсека НАТО з'явилася після висловлюванням прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, яка зазначила, що її країна не захищена достатньою мірою і у разі нападу може бути повністю захоплена російськими військами.

"Ми ніколи не розкриваємо деталі оперативних планів. Але можу вас запевнити, що ми десятиліттями захищали сусідні з Росією країни, коригуючи нашу присутність залежно від рівня загрози. Ми робили це раніше і будемо робити це знову", – сказав Столтенберг, повідомляє Financial Times.

Генсек НАТО заявив, що новий військовий план, який буде узгоджено на щорічному саміті лідерів Альянсу цього тижня, різко покращить його східну оборону, перемістивши фокус зі стримування на повну оборону союзницьких територій.

Нагадаємо, Росія почала військові провокації у бік Естонії.

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