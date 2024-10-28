Генсек НАТО виступить зі спеціальною заявою щодо вступу КНДР у війну проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступить зі спеціальною заявою щодо того, що війська Північної Кореї наразі перебувають на території РФ і можуть бути задіяними у війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Виступ Рютте запланований разом з високопоставленими представниками Південної Кореї, які прибудуть на переговори у понеділок, 29 жовтня.

Також для участі у брифінгу запрошені посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, а саме Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Австралії.

Після зустрічі Марк Рютте виступить з заявою для ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військових КНДР на війну проти України везуть цивільними вантажівками.

Крім того, ми раніше інформували, що видання The Telegraph назвало причини, чому КНДР вирішила вступити у війну Росії проти України.

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