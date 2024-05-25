Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг хоче звільнити Україну від зобов'язань, щоб завдати потужного удару всередині Росії.

Про це пише The Economist.

"Генеральні секретарі НАТО зазвичай не нападають на політику найбільшої та найважливішої країни-члена альянсу. Але Єнс Столтенберг, чий десятирічний термін перебування на чолі добігає кінця, зробив саме це", - пише видання.

В інтерв’ю від 24 травня він закликав союзників по НАТО, які постачають зброю в Україну, скасувати заборону на її використання для ударів по військових цілях у Росії.

"Чіткою, хоча й неназваною, метою Столтенберга була політика Джо Байдена, президента Америки, щодо контролю над тим, що Україна може, а що не може атакувати за допомогою американських систем", - пише видання.

"Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні», — сказав Столтенберг. "Особливо зараз, коли багато бойових дій точаться в Харкові, поблизу кордону, заборонити Україні можливість використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії, робить їм дуже важкою можливість захистити себе", - додав він.

"Українців уже давно засмучує те, що якщо вони хочуть йти по цілях на території Росії, вони повинні покладатися на безпілотники домашнього виробництва, які мають лише обмежену корисність. Їхній гнів кипить з 10 травня, коли росіяни почали великий наступ через кордон лише за 20 миль (32 км) від Харкова, другого за величиною міста України. Кілька місяців тому його обстрілювали з повітря", - пише The Economist.

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Водночас Столтенберг не очікує, що ця дія призведе до російського прориву.

"Вони продовжуватимуть наполягати й продовжуватимуть завойовувати певні граничні позиції, і вони готові заплатити дуже високу ціну за ці граничні здобутки", — сказав він. Але він попереджає, що Україна бореться. І він різко висловлюється на адресу європейських членів НАТО: "Європейські союзники пообіцяли мільйон артилерійських снарядів", — сказав він. "Ми не бачили нічого близького".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан вимагає "особливого статусу" для Угорщини в НАТО через війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Румунії зробили заяву про розміщення військ в Україні.

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