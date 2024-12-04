Генсек НАТО закликав відкласти переговори з РФ, поки Захід не забезпечить просування України на полі бою

Він заявив, що Київ повинен сам вирішувати, коли починати перегони з Москвою.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні слід відкласти будь-які переговори з Росією щодо припинення вогню та перемирʼя до тих пір, поки західні партнери не зможуть наростити можливості для забезпечення достатньої військової допомоги, щоб Україна просунулась на полі бою і мала більш сильні позиці на переговорах.

Про це пише The New York Times.

Він заявив, що Київ повинен сам вирішувати, коли починати перегони з Москвою.

Разом з тим, він заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп має намір швидко закінчити війну, що буде сприяти позиції домагатися своїх вимог під час переговорів. Він закликав партнерів НАТО активізувати свої зусилля для і надати Україні достатню кількість зброї перед тим, як говорити про перемирʼя.

"Давайте не проводити всі ці дискусії про те, як може виглядати мирний процес. Переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти сильну позицію, коли розпочнуться ці мирні переговори... Тому я б сказав: більше військової допомоги і менше дискусій про те, як може виглядати мирний процес", - заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський змінює риторику щодо припинення війни з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній радник Трампа прогнозує швидкі переговори з Росією.

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