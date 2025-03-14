Генсек НАТО заявив, що "було б нормально" відновити відносини з РФ

Він наголосив, що нормалізація відносини може бути лише після закінчення війни в Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що відносини з Росією мають бути врешті-решт нормалізовані.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Рютте заявив, що відносини з Росією врешті-решт повинні бути нормалізовані, коли припинять бойові дії в Україні, наголошуючи на необхідності продовжувати тиск на Москву, щоб забезпечити прогрес у переговорах про припинення вогню.

"Це нормально, якби війна якимось чином припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією", – каже генсек НАТО.

"Ми повинні зберігати тиск на них, щоб переконатися, що вони готові брати серйозну участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями", – продовжив він.

Головним завданням Рютте залишається утримання США в НАТО, незважаючи на часті заяви Трампа про те, що члени Альянсу мають підтримку Вашингтона, не витрачаючи достатньо коштів на оборону. Раніше Трамп погрожував вивести США із військового блоку.

Рютте сказав, що він впевнений, що Трамп "відданий НАТО" і "тут немає місця для сумнівів", а також похвалив його за те, що він "вийшов із глухого кута" між Росією та Україною.

Після публічного конфлікту Трампа та президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Рютте закликав українського лідера відновити відносини зі США, водночас високо оцінивши внесок Вашингтона на підтримку України. На відміну від більшості європейських лідерів, Рютте не висловив слів підтримки Зеленському. Хороші робочі відносини з Трампом вважаються однією з головних переваг Рютте у його нинішній ролі.

Він був одним із перших іноземних лідерів, які привітали Трампа з переобранням, а також одним з перших, хто відвідав його до Мар-а-Лаго у листопаді.

Під час першого президентського терміну Трампа Рютте, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, налагодив з ним гарні робочі відносини. Ставши на чолі НАТО, він зробив нарощування оборонних інвестицій та збільшення витрат одним із своїх ключових пріоритетів, що знаходить відгук у Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп заспокоїв союзників по НАТО, яких турбує загроза нападу Росії.

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