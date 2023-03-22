Генсек НАТО заявив, що змістовний діалог з Росією більше неможливий

Безпекове середовище змінилось у Європі на довгі роки, навіть якщо війна в Україні завтра закінчиться.

Країни НАТО багато років працювали над тим, щоб мати змістовний діалог з Росією, але у Москві вирішили відійти від цього.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Голос Америки".

Він зазначив, що змістовний діалог між НАТО та Росією більше неможливий через військову агресію проти України.

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Столтенберг заявив, що країни НАТО застосовували всі можливі дипломатичні зусилля, щоб відговорити Росію від вторгнення в Україну.

"Ми використовували всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну, — каже Столтенберг. - Але після вторгнення це (діалог. - Ред.) не має сенсу. Ми не можемо вести жодного змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну агресію проти сусідньої України", - зазначив генсек.

Крім того, Столтенберг заявив, що безпекове середовище змінилось у Європі на довгі роки, навіть якщо війна в Україні завтра закінчиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО бачили "деякі ознаки" того, що Росія попросила Китай допомогти їй летальною зброєю у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що в Міністерстві оборони України прокоментували заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив про "падіння Бахмута" найближчим часом.

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