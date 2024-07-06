Генсек НАТО зробив важливу заяву про переговори України і Росії

Політик вважає, що не можна допустити переговорів - як були Мінські.

Попередня агресивна поведінка Кремля говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Політик наголосив, що російська агресія проти України розпочалась ще 2014-го, коли РФ анексувала Крим, а згодом ввела війська на Донбас.

"Домовилися про припинення вогню у вигляді мінських угод, (РФ - Ред.) порушили їх, пересунули лінію фронту ще далі на захід, домовилися про Мінськ-2. Почекали сім років, а потім розпочали повномасштабний наступ та захопили ще більше. Ми не можемо допустити Мінська-3", – сказав Столтенберг.

З його слів, немає ознак того, що президент- диктатор РФ Володимир Путін готовий вести переговори про мир.

"Ми бачили його останню пропозицію. Вона полягала в тому, що Україна повинна відмовитися від чотирьох областей, які він незаконно анексував. Це означає, що вони повинні не тільки віддати територію, яку сьогодні контролює Росія, але фактично віддати багато території, яку контролює Україна", - наголосив Столтенберг.

Крім того, Путін і далі вимагає, щоб Україна відмовилася від права визначати свій власний шлях та стати членом Альянсу.

Він висловив впевненість, що під час саміту у Вашингтоні НАТО ухвалить "сильний" пакет допомоги для Києва, який передбачає створення нового командування НАТО по Україні, нові фінансові зобов’язання, нові оголошення про надання військової допомоги із підписанням двосторонніх безпекових угод, із подальшим поглибленням оперативної сумісності Збройних Сил України із силами Альянсу.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський зробив заяву про переговори з Кремлем. За його словами, саме Україна вирішуватиме, коли можна розпочати діалог. Київ обрав дипломатичний шлях, бо став жертвою у війні.

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