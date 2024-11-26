Генсек НАТО зробив важливу заяву про "зміну траєкторії" війни в Україні

Марк Рютте наголосив, що країни Альянсу повинні виконати усі зобов'язання щодо України, взяті на саміті блоку у Вашингтоні.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу допомогли Україні вистояти у повномасштабній війні з Росією. Але зараз потрібно змінити траєкторію конфлікту.
Про це повідомляє The Guardian.
"Наша підтримка України допомогла їй вистояти у боротьбі, але нам треба йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", – заявив Рютте.
За його словами, країни НАТО повинні забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати усі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні.
"Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов'язання у розмірі 40 мільярдів євро 2024 року та подальші заходи щодо зближення України з НАТО", – уточнив генсек Альянсу.
Він також наголосив на важливості зміцнення "стримування та оборони" блоку, і сказав, що важливо збільшити інвестиції та виробництво у збройовій промисловості.
До слова, водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що війна в Україні вступає у критичну стадію. Зараз як ніколи варто подвоїти підтримку України, аби РФ не перемогла.
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